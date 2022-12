Revelatie Gerben Kuypers kreeg nog geen aanbieding van een Belgisch crossteam: "Denk nochtans dat ik een kans verdien"

Gerben Kuypers is aan een erg sterk seizoen bezig, maar een profcontract heeft hij nog altijd niet.

Gerben Kuypers (22) begon zijn seizoen nog met mindere prestaties, maar in Ardooie werd hij toch al zesde. Daarna trok hij naar Frankrijk voor de Coupe de France, waar hij vijf van de zes manches won en de eindzege pakte. Tussendoor reed hij ook nog in België een plaatste zich telkens in de top twintig.

Na de eindzege in Frankrijk ging het steeds beter voor Kuypers, met een tiende plaats in Kortrijk, winst in Essen, een achtste plaats in Mol en een tiende plaats in de Wereldbeker in Gavere afgelopen maandag.

Bewijzen dat hij profcontract waard is

Kuypers komt pas op zijn 22ste echt aan de oppervlakte, maar dat komt omdat hij eerst voorrang gaf aan een diploma. "Intussen heb ik mijn bachelorsdiploma op zak en staat alles in het teken van de koers. Na een goede zomer, toen ik het fietsen nog combineerde met een fulltime job, heb ik de stap voorwaarts kunnen zetten", zegt hij bij de organisatie van de Exact Cross in Loenhout.

Een profcontract heeft Kuypers nog altijd niet. "Er is interesse van buitenlandse teams, maar van interesse van Belgische crossteams is vandaag nog geen sprake. Ik denk nochtans dat ik een kans verdien. Aan mij om verder te doen zoals ik bezig ben. Dat ze niet meer naast mij kunnen kijken."