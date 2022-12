Richard Groenendaal: "Ik denk dat Wout Van Aert en Mathieu van der Poel in 2018 beter waren in het veld"

Wout Van Aert en Mathieu van der Poel doen momenteel velen verbazen. Richard Groenendaal vindt dat ze vroeger beter waren.

"Ik denk dat Wout Van Aert en Mathieu van der Poel in 2018 op een hoger niveau in het veld reden, dan ze nu doen", vertelde Richard Groenendaal aan Wielerflits. "Dan heb ik het over crosstechnische inhoud."

"In 2018 waren Van Aert en van der Poel nog meer veldrijder. Nu zijn ze meer wegrenner", verduidelijkte Groenendaal zijn stelling. "Het is nu één bonk kracht dat er rondrijdt. Ik kijk daar minder graag naar."

Groenendaal kijkt liever naar de stijl van Michael Vanthourenhout en Tom Pidcock: "Zij moeten het meer hebben van hun techniek en kunnen niet alles met kracht oplossen. Dat kunnen Van Aert en van der Poel wel."