Shirin van Anrooij maakt favorietenrol helemaal waar en wint makkelijk in Loenhout

De Nederlandse pakt zo al haar vierde overwinning van het seizoen.

Heel wat toppers lieten de cross in Loenhout aan zich voorbij gaan. Geen Van Empel, Pieterse, Brand, Betsema en Alvarado aan de start. Annemarie Worst moest op het laatste moment afhaken door haar knieblessure die opnieuw opspeelt.

Shirin van Anrooij was de enige topper aan de start in en zij was dan ook de topfavoriete vooraf. En de Nederlandse maakte meteen haar favorietenrol waar. Na een ronde had ze al een voorsprong van 13 seconden op de tweede.

In de achtervolging op Van Anrooij enkele verrassende namen met de Luxemburgse Schreiber en de Tsjechische Zemanova, maar zij volgende al op meer dan een halve minuut. Ook de Nederlandse Bakker deed nog mee voor het podium. Van Anrooij reed onbedreigd naar de zege in Loenhout en kende eigenlijk geen tegenstand.

De Luxemburgse Marie Schreiber werd tweede op 55 seconden, Manon Bakker werd derde op meer dan anderhalve minuut. De 17-jarige Lauren Molengraaf werd vierde, de Française Line Burquier vijfde. Na de Beekse Bergen, Mol en Gavere is het de vierde overwinning van het seizoen voor Van Anrooij.