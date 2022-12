Wat een spanning!: Wout Van Aert wint nieuw titanenduel tussen de Grote Drie in Loenhout

Wout Van Aert heeft de Azencross in Loenhout gewonnen. Hij won in de sprint tegen Mathieu van der Poel en Tom Pidcock.

De start in Loenhout was dezelfde zoals de voorbije crossen. Al snel reden Mathieu van der Poel, Wout Van Aert en Tom Pidcock alleen vooraan. We waren op weg naar een nieuwe strijd tussen de Grote Drie.

In ronde 3 zette van der Poel Van Aert en Pidcock enorm onder druk. Van Aert en Pidcock hadden moeite om te volgen, maar aan het einde van de ronde waren ze er terug bij. Ook nadien bleef van der Poel druk zetten. Van Aert volgde in het wiel. Pidcock bekeek het meer vanuit plaats 3.

Pidcock had steeds meer moeite om te volgen en in ronde 6 moest hij de rol lossen. Van der Poel en Van Aert reden met zijn tweeën weg, maar aan het einde van ronde 7 sloot hij weer aan.

Van Aert viel in het begin van de laatste ronde aan. Van der Poel nam snel over en snelde weg van Van Aert en Pidcock. In de modderzone maakte van der Poel een fout en Van Aert sloot aan. Later deed ook Pidcock dat. Ze gingen met zijn drieën sprinten. Van Aert zette aan en won voor van der Poel en Pidcock. Cameron Mason was best of the rest.