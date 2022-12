Wout Van Aert wint in Loenhout na een nieuwe beklijvende strijd: "Ik dacht dat Mathieu van der Poel in de slotronde weg was"

Wout Van Aert heeft opnieuw een cross gewonnen en ook in Loenhout moest hij tot het einde gaan. Hij maakte het af in de sprint.

In Loenhout had Wout Van Aert een stevige klant aan Mathieu van der Poel. "Het was een moeilijke cross en van der Poel was technisch beter", verklaarde Van Aert in het flashinterview. "Keer op keer hing ik aan de rekker. Ik was al lang blij dat ik er kon blijven aanhangen."

Van der Poel leek in de laatste ronde op weg naar de zege, maar maakte dan een foutje. "Ik dacht dat hij weg was", ging Van Aert verder. "Maar blijkbaar sloeg hij scheef op dat zware stuk, want plots zat ik weer erg dicht achter hem."

Het kwam uiteindelijk tot een sprint met ook Tom Pidcock daarbij. "Ik zette me bewust op plek 3 en kwam uit de slipstream van Pidcock. Zo kon ik hen verrassen", aldus Van Aert.

Van Aert zit nu al aan 5 zeges: "Waanzinnig. Ik had dat niet verwacht, maar de benen zijn goed en de moraal ook."