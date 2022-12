Zdenek Stybar staat gratis aan de start van een cross: Sven Nys vindt dat geen goede evolutie

In het veldrijden is het dit seizoen al vaak over de startgelden gegaan. Zdenek Stybar krijgt helemaal niets, maar Sven Nys vindt dat geen goede evolutie.

Voor de cross in Loenhout vertelde Zdenek Stybar het aan Het Nieuwsblad: hij staat er gratis aan de start en krijgt dus geen startgeld. Er was blijkbaar geen budget meer, aldus de Tsjech. Maar hij klaagt niet en staat toch aan de start uit liefde voor de sport. Ook vindt hij het een goede voorbereiding op het wegseizoen. De reden daarvoor is dat Mathieu van der Poel, Wout Van Aert en Tom Pidcock de beste contracten om het startgeld krijgen. Voor de rest blijft er dan weinig over. Erwin Vervecken kan de situatie nog begrijpen. Hij vertelde dat de organisatoren na 2 seizoenen van verlies de situatie opnieuw proberen recht te trekken. Sven Nys heeft minder begrip voor de situatie. Volgens hem is het niet goed voor de sport. Hij vindt het logisch dat van der Poel, Van Aert en Pidcock de beste contracten krijgen, maar anderzijds moet het volgens hem ook de bedoeling zijn dat er voor de echte crossers ook wat overblijft. Volgens Nys kan dat serieuze gevolgen voor de veldritkalender hebben. Er moet volgens hem vermeden worden dat er enkel nog crossen vanaf december tot aan het WK zullen zijn. Ervoor en erna zijn er ook wedstrijden waar ook crossers voor nodig zijn.