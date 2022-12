Na ruim 20 jaar gaat Rik Van Slycke weg bij Soudal Quick-Step

Sinds 2001 zat Rik Van Slycke bij de ploeg van Patrick Lefevere, maar met de komst van Soudal werd het team in een nieuw jasje gestoken. Ook de technische staf werd vernieuwd: Brian Holm stopte ermee, Iljo Keisse kwam erbij en Van Slycke werd opzijgeschoven.

Zo moest Van Slycke als ploegleider opeens op zoek naar een nieuwe ploeg. Die vond hij eind 2022 bij Alpecin-Deceuninck. Hij vervoegde het team voor 2023 en kan heel wat ervaring voorleggen.

"Ik ben zeer vereerd dat ik ook in 2023 van een WorldTour-team deel kan uitmaken", aldus Van Slycke via de teamkanalen van Alpecin-Deceuninck. "Het is een team dat al zijn strepen heeft verdiend, maar nog steeds aan het groeien is. Met mijn ervaring op het hoogste niveau hoop ik mijn steentje bij te dragen."

And to finish 2022, we have another little surprise: @Rikvanslycke will join Alpecin-Deceuninck as sports director. Welcome Rik! pic.twitter.com/DgTTVfksPY