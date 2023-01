'Ondanks een goed klassement in de X²O-trofee rijdt Michael Vanthourenhout in Herentals niet'

Michael Vanthourenhout rijdt de cross in Herentals niet. Dat meldt Wielerflits.

Momenteel staat Michael Vanthourenhout 3e in de X²O-trofee. Hij staat op 1'48" van leider Eli Iserbyt. Mogelijk wordt dat verschil veel groter, want volgens Wielerflits zou Vanthourenhout dinsdag niet in Herentals rijden. Er komen dan volgens het reglement automatisch 5 minuten straftijd bij.

Het zou met de drukke kerstperiode te maken hebben. Vanthourenhout reed al in Gavere, Heusden-Zolder, Diegem en Baal. Er moeten volgens de ploeg dan keuzes gemaakt worden.

Zo kan Jens Adams die achter Vanthourenhout in het klassement staat een gouden zaak doen. Hij staat momenteel op 3'07" van Vanthourenhout, maar kan dankzij een goede cross dat verschil in één keer goed maken.