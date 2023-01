Patrick Lefevere blikt terug en vooruit: "Fantastisch en memorabel jaar zeer moeilijk te evenaren"

Patrick Lefevere maakt aan het begin van het nieuwe jaar de balans op en schetst de verwachtingen voor zijn team voor 2023.

Dat doet de CEO van de wielerploeg op de site van Soudal Quick-Step. "Elke keer is Nieuwjaar een nieuw begin. Dat is in 2023 voor onze ploeg niet anders. We hebben met Soudal een nieuwe titelsponsor. We beginnen aan dit 21ste seizoen na een fantastisch en memorabel jaar, dat zeer moeilijk te evenaren zal zijn."

TROTS

Want, jawel: ook 2022 is opnieuw een succesvol seizoen gebleken voor de renners van Lefevere. "Om klassiekers, ritten in grote ronden, een grote ronde en een WK te winnen in een tijdsspanne van ongeveer een half jaar, is opmerkelijk. We kunnen allen trots zijn op wat we samen bereikt hebben."

In 2023 zullen nieuwe ervaringen volgen waar ze bij Soudal Quick-Step van hopen dat ze er opnieuw fier op kunnen zijn. "We zijn bereid om hard te werken en dezelfde Wolfpack-mentaliteit te tonen uit al deze jaren. Het is ook boeiend om onze familie uit te breiden met de drie vrouwenploegen en de opleidingsploeg bij de mannen."