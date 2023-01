Tom Pidcock past voor Herentals door val in Baal

Tom Pidcock heeft forfait gegeven voor Herentals. Hij heeft nog te veel last na zijn val in Baal.

In Baal leek Tom Pidcock op weg naar de zege, maar in de laatste ronde belandde hij in het decor. Daarbij blesseerde hij zich aan zijn been en hij werd uiteindelijk nog 3e.

Normaal zou Pidcock nog in Herentals rijden, maar daarvoor zal de Brit passen. Zo liet ploegleider Kurt Bogaerts weten. Zijn scheenbeen is open en zijn knie staat nog dik.

Daardoor zal Pidcock dit seizoen nog één keer in het veld te zien zijn. Op 22 januari rijdt hij de wereldbekermanche in Benidorm. Tussendoor gaat hij mee op de 2 teamstages van INEOS Grenadiers.