🎥 Toon Aerts heeft opnieuw een korte coupe: "Extra haaranalyses laten uitvoeren"

Toon Aerts heeft een opnieuw een korte coupe. Hij was te gast in de podcast cross en vertelde daar dat hij enkele haaranalyses heeft laten uitvoeren.

In de podcast Cross van Play Sports was te zien dat Toon Aerts weer een korte coupe had. "We lieten nog enkele haaranalyses uitvoeren. Ook zijn enkele haren in het laboratorium in bewaring genomen", aldus Aerts.

Ook liepen de resultaten van de nieuwe onderzoeken al binnen. "Daaruit blijkt dat Letrozole Metabolite sinds deze zomer niet meer is gevonden", ging Aerts verder. "De blootstelling van het product is dus gestopt na het vorige seizoen. Waarschijnlijk komt het dan ook uit onze voedingssuplementen."

De UCI wil Aerts voor 2 jaar schorsen, maar Aerts gaat dat betwisten. Als ze gelijk krijgen, kan de straf nog worden teruggebracht.

Aerts blikte in de podcast ook nog terug op het verdere verloop van zijn carrière: "Ik zou graag evenaren wat ik in het 1e deel heb bereikt. Ook wil ik weer toewerken naar een of andere grote overwinning. Ik zal eerst wel enkele crossen moeten rijden om er opnieuw in te komen. Als ik in september 2024 pas weer mag starten, zal ik tegen de kerstperiode van 2024 wel weer in orde zijn."