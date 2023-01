Brand voorbij pechvogel naar de kop: "Zeker niet gedacht dat ik nog klassement zou leiden, ambities heroverwegen"

Wie zou voorspeld hebben dat Lucinda Brand nog aan de kop van een klassement ging staan dit seizoen? De ambities dienen bijgesteld te worden, nu Brand de leidster is in de X2O Trofee.

Pech, ziekte, blessures: het is al van alles geweest dit seizoen met Lucinda Brand. Had ze zelf gedacht dat ze nog op kop ging staan in een klassement? "Neen, zeker niet. Absoluut niet." Dat dit toch nog mogelijk is gebleken, kwam omdat Denise Betsema vlak voorbij de materiaalpost in Herentals lek reed.

Een schijnbaar geruststellende voorsprong op Alvarado en Brand ging zo voor haar helemaal verloren. "De eerste ronde hoorde ik dat Denise ver achter lag en pech had gehad." Op dat moment was het klassement ook nog niet wat door Brand haar hoofd speelde. "Ik dacht: "Dat is voor Ceylin del Carmen Alvarado". Zij stond nog voor mij."

STERKE PIETERSE

"Ik wilde in eerste instantie dichter bij Puck Pieterse komen", vertelt Brand wat in haar omging. "Nadat ik een foutje maakte, was dat ook al gauw voorbij. In de eerste ronde had ik moeite om mee te kunnen. Ze had meteen een gat en bouwde dat ook verder uit. Zij was dus zeker heel sterk, maar stak er iets minder bovenuit dan Fem van Empel eerder deze week."

Ook toen Pieterse niet te kloppen bleek, was er nog niet meteen aandacht voor de stand in de X2O Trofee. "Het was dan in de eerste plaats nog een strijd met Ceylin. In de finale roept iedereen wel dat je aan de leiding kan komen. Voordien was ik er niet mee bezig."

GOED HERPAKT

De renster van Baloise Trek Lions reed de concurrentie voor plek 2 op afstand, terwijl het daar in de vroegere fase van de cross niet naar uitzag. "Ik moest van de fiets op een onhandig moment en moest eerst terug mijn ritme vinden. Dat je dat foutje maakt, is niet voor niets. Dat is een teken dat je op de limiet reed. Ik ben bel wlij dat ik mij goed kon herpakken."

Met de gevolgen van dien, ook in het klassement. Nu volop die leidersplaats verdedigen? "In eerste instantie had ik geen klassementsambities, nu moet ik dat heroverwegen. Eerst hier van herstellen en dan verder overleggen."