Puck Pieterse is een vrouw met goede planning en koestert nieuwe onewomanshow: "WK wordt zeker hoofddoel"

Puck Pieterse blijft uitstekend op dreef. Haar planning loont en dat belooft voor het WK. Een onewomanshow werd het in Herentals.

De Nederlandse van Alpecin-Deceuninck maakt er korte metten mee tegenwoordig, zeker als Van Empel er niet bij is. In Diegem reed ze de hele cross voorop en dat kunstje herhaalde ze in de X2O-veldrit in Herentals. "Het is wel mooi om op deze manier te kunnen winnen", zegt Pieterse in een exclusief gesprek met Wielerkrant. "Zeker. Elke overwinning is natuurlijk mooi op zijn eigen manier."

OPTIMALE VOORBEREIDING

Gavere en Diegem waren voordien de enige crossen op haar programma in de kerstperiode. Van Empel komt fris voor de dag in de wedstrijden waar zij aan deelneemt en dat rendeert. "Ik kan me dan echt optimaal voorbereiden op die wedstrijden, zowel fysiek als mentaal. Meer dan dat ik heel veel wedstrijden rijd."

Hoe ziet de planning er dan momenteel uit? "Ik ga nu de laatste Wereldbekers rijden. Dit weekend rijd ik Zonhoven. En daarna is het door naar Benidorm, NK en WK natuurlijk. Het WK is zeker een hoofddoel", verzekert Pieterse.

FIJNE FEESTDAGEN

Het zijn voor haar fijne feestdagen. Zoals aangekondigd vierde ze de overgang naar het nieuwe jaar bij vrienden. "Het was gezellig. Ik denk dat ik om drie uur opnieuw in bed lag. Het was dus niet al te laat."