Puck Pieterse soleert in Herentals naar nieuwe winst, Sanne Cant maakt bij wederoptreden een goede indruk

Puck Pieterse heeft de manche van de X²O-trofee in Herentals gewonnen. Ze reed al in de openingsronde weg en soleerde naar winst.

Al snel voerde topfavoriete Puck Pieterse de forcing. Niemand kon volgen en al na een ronde reed ze alleen. Ze kon onbeperkt naar zege rijden. Al haar 7e zege van het seizoen.

Achter Pieterse reed eerst Ceylin del Carmen Alvarado op plaats 2, maar Lucinda Brand kwam bij haar. Een knieval sloeg haar weer terug, maar Brand keerde snel terug en liet Alvarado halfweg cross achter. Brand werd 2e. Alvarado moest met Annemarie Worst nog een strijd voor plaats 3 leveren. Na enkele keren haasje-over werd Worst 3e.

Cant maakte in Herentals haar wederoptreden. Ze startte goed en reed heel snel op plaats 5. Die plaats kon ze behouden. Een opsteker voor haar met het oog op het BK.

Een slechte start was er voor Betsema. De leidster in de X²O-trofee werd door een val opgehouden en reed ook nog eens lek. Daardoor verzeilde ze helemaal in de achtergrond en verloor ze minuten. Het klassement leek op slot te zitten, maar door het mindere resultaat van Betsema is er weer heel wat mogelijk.