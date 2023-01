Trui van Verstrynge schittert ook in 2023: "Baal bewust overgeslagen, Gavere en Diegem zwaarder dan verwacht"

Emiel Verstrynge laat zijn trui van Europese kampioen ook schitteren in 2023. Dat hij Baal oversloeg na de crossen in Gavere en Diegem, hielp mogelijk om hem fris aan de start te krijgen in Herentals.

Ook voor de belofte van Crelan-Fristads is het zoeken naar het juiste programma. "Normaal gezien was beslist om ook Loenhout erbij te nemen, maar ik heb beslist om die cross over te slaan omdat Gavere en Diegem zwaarder waren uitgevallen dan gedacht. Dat is misschien de beste keuze geweest. Ik wist sowieso dat Gavere zware kost was. Dat Diegem ook zo zwaar kon zijn, had ik niet verwacht."

Na daar mee te doen bij de elite kon de riem er wel even af. Hoe werd Nieuwjaar gevierd? "Rustig eigenlijk. Baal heb ik wel bewust overgeslagen omdat er nog drukke weken aankomen. Ik wilde ook niet overbelasten, met het oog op wat nog komt."

ADVIES VAN PLOEGLEIDING

Een strategie die alvast prima uitpakte in Herentals, waar Verstrynge al vroeg met een eerste offensief uitpakte. "Ik had een gaatje en dan wist ik dat het best was om even door te gaan. Witse Meeussen bleef hangen. De ploegleiding gebaarde om rustig te doen en te wachten." Zo gevraagd, zo gedaan. En bij het begin van de slotronde zaten er zowaar nog zes renners bijeen vooraan.

"Ik wist dat ik moest uitgaan van mijn eigen sterkte. Ik wist dat ik Witse en Joran Wyseure in de gaten moest houden. Dat is wel gelukt. Joran ziet er soms moe uit, maar je zou er van verschieten wat hij soms op het einde nog uit de benen schudt. Op de Skiberg deed ik het blijkbaar iets beter dan de rest. Daar kwam ik elke keer boven met een gaatje. Als ik daar boven kon komen en vol kon doorgaan, wist ik dat het wel kon lukken."

BESTAND TEGEN DRUK VAN WYSEURE

Verstrynge zette van op de berg vol aan tot aan de finish. "Foutjes zijn rap gemaakt. Vroeger keek ik misschien iets meer achteruit, maar ik wist dat het nog een halve ronde focussen was en dat het dan ging goedkomen. Ik had wel wat meters. Ik had wel wat druk in de laatste minuten van de wedstrijd, maar ben goed kunnen binnenkomen."