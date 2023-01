Britse veldrijdster breekt vinger in Baal en is enkele weken buiten strijd

De Britse zal enkele weken niet in actie kunnen komen.

Anna Kay (23) zal de komende weken niet in het veld te zien zijn. De Britse kondigde op haar sociale media aan dat ze op nieuwjaarsdag in Baal een vinger brak en dus voorlopig niet kan fietsen.

Kay was dit seizoen de beste in twee manches van de Britse National Trophy Series en ook een cross in Ierland. In België werd ze Essen vierde en eindigde ze ook in de top tien in Loenhout, Meulebeke, Woerden, Kortrijk, Boom, Mol en op het EK.

Door haar blessure mist Kay wellicht ook het Brits kampioenschap op 15 januari. Vorig jaar werd Kay derde, dit jaar was Zoe Bäckstedt wellicht haar grootste concurrente geweest.