Florian Vermeersch rijdt een paar keer in het veld: "Als ik start, dan is dat met een bepaalde ambitie"

In Koksijde is de renner van Lotto-Dstny er ook weer bij.

Florian Vermeersch reed bij de jeugd veel in het veld, maar maakte in 2018 definitief de overstap naar de weg. Hij keerde de afgelopen seizoen sporadisch eens terug naar het veld, maar dit seizoen is er meer uitgebreid programma, tussen twee stages in Spanje door.

In Mol werd hij een ronde voor het einde, onterecht volgens hem, uit koers gehaald en werd hij 24ste, in Heusden-Zolder had hij een slechte dag en werd hij 50ste, in Herentals kreeg Vermeersch al snel materiaalpech en gaf hij op. Donderdag rijdt Vermeersch nog in Koksijde, zaterdag in Gullegem.

"Ik beschouw het als een ideale trainingsprikkel. Het is gewoon een fijne afwisseling. Als ik start, dan is dat met een bepaalde ambitie. Voor mij is dat uitrijden en proberen het uur vol te maken. Ik heb altijd graag gecrosst en ik vind het nog altijd plezant om op een paar wedstrijden terug te kunnen keren", zegt Vermeersch bij Het Nieuwsblad.

Straks weer naar Spanje voor een stage

Komende maandag vertrekt Vermeersch weer op stage naar Spanje, eerst met de ploeg, daarna met een paar ploegmaten. Daar blijft hij tot net voor het openingsweekend in Vlaanderen. "Ik sta waar ik moet staan", verzekert Vermeersch.