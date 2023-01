Joris Nieuwenhuis over waarom hij overstapte van de weg naar het veld: "Vond wielrennen alleen niet genoeg uitdaging"

De Nederlander zegde de weg definitief vaarwel.

Joris Nieuwenhuis (26) verraste begin oktober met een definitieve overstap van de weg naar het veld. Hij verliet DSM en stapte over naar Baloise Trek Lions van Sven Nys en daar doet de Nederlander het niet onaardig.

Nieuwenhuis reed vorig jaar onder meer nog de Vuelta uit, maar vond niet echt meer plezier in het wegwielrennen. "Het klinkt misschien gek, maar ik vond wielrennen alleen niet genoeg uitdaging. Uiteindelijk doe je niet zoveel als renner. Je doet je wedstrijden en je traint veel, maar verder is er weinig ruimte om je verder te ontwikkelen", zegt hij in de podcast De Schuine Kant.

In het veldrijden vindt Nieuwenhuis dat net wel en daarom koos hij er ook volop voor. Op twaalf crossen eindigde de Nederlander acht keer in de top tien en de andere vier keer in de top twintig. Zijn beste uitslagen dit seizoen zijn een vierde plaats op het EK en in de Wereldbeker in de Beekse Bergen. Op het podium staan lukte nog niet.