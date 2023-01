Ploegleiding Jumbo-Visma zakt voor Wout van Aert af naar de cross in Herentals: "Bijna vier uur in de auto gezeten"

Terwijl Wout van Aert zijn crossseizoen afwerkt, leeft heel Jumbo-Visma intens met hem mee. Dat bleek uit het bezoek van de ploegleiding aan de cross in Herentals.

Alleszins een goed gekozen veldrit om er eentje uit te pikken, want dat is uiteraard de thuiscross van Wout van Aert. Zowel sportief manager Merijn Zeeman als ploegleider Grischa Niermann waren vanuit Nederland naar Herentals gereisd om hun renner aan het werk te zien.

SERIEUS AANPAKKEN

'Wel leuk. Ik denk dat we met de ploeg altijd wel laten zien dat de cross niet zomaar een hobby is die ik erbij neem. Wij pakken dat even serieus aan dan het wegprogramma. Zij staan er natuurlijk iets verder af. Nu alle restricties weg zijn, wilden ze wel absoluut eens komen kijken deze winter", kon Van Aert hun aanwezigheid absoluut appreciëren.

Ten slotte waren ze hier voor ettelijke uren onderweg. Zeker Grischa Niermann. "Grischa was hier met heel zijn familie. Ze hebben bijna vier uur in de auto gezeten, enkel om te kunnen komen kijken. Dat wil toch wel iets zeggen."