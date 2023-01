Tim Wellens stelt zich vragen bij trainingsmethode van zijn nieuwe ploeg UAE Team Emirates: "Maar ik wil het een kans geven"

Tim Wellens is voor het eerst bij een nieuwe ploeg aan de slag.

Tim Wellens (31) reed sinds 2012 als prof bij Lotto-Soudal, maar heeft die ploeg nu toch verlaten voor een nieuwe uitdaging bij UAE Team Emirates, de ploeg van Tadej Pogačar.

Doordat Wellens telkens in maart en april zijn niveau niet haalde, besloot hij voor een andere aanpak te kiezen. "Het grote verschil is dat ik nu veel harder train, zonder meer af te zien. Old school training, bij UAE moet je altijd trainen in zone 2. Ze willen hier dat je normalized power ook je gemiddelde vermogen is, waardoor een training meer een tijdrit is", zegt Wellens bij In de Leiderstrui.

Pogačar doet geen sprintjes op training

Het is een andere methode dan Wellens gewend is, maar door de sterkste van Pogačar en het team doet Wellens het toch. "Ik geef het dan ook een kans, ook al heb ik tijdens de gesprekken echt wel gevraagd of ik met deze trainingsmethode geen strijkijzer word. Ze denken van niet", zegt Wellens.

Ook de kopman van UAE traint op die manier. "Ik heb Pogačar al eens gevraagd hoe het komt dat hij nog zo goed kan sprinten na een zware koers en hij zei dat hij nooit sprintjes doet op training. En toch is hij nog zo explosief."