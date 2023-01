'Tormans komt in september met nieuwe, eigen crossploeg'

Tormans blijft een naam die we in het veldritwereldje gaan tegenkomen. Een nieuwe, eigen crossploeg oprichten is hiervoor wel nodig.

Zoals bekend scheiden de wegen van de wielerstructuur rond Intermarché en Jan Tormans. Intermarché gaat op zoek naar een nieuwe titelsponsor om volgend seizoen het verhaal in het veldrijden verder te zetten. Volgens Het Laatste Nieuws komt Tormans dan met een eigen ploeg. Dat zou vanaf september het geval zijn. Het is uitkijken welke renners Tormans hiervoor kan strikken. Diegenen die nu met de naam op hun shirt rijden, maken voorlopig immers deel uit van het Intermarché-project. De naam van Tormans blijft ook op die shirts staan tot eind februari, vanwege het ter gebruik stellen van één van zijn gebouwen om materiaal onder te brengen. SAMENWERKING MET ACROG Tormans zou voor zijn nieuwe veldritploeg samen gaan werken met Acrog, nu al een partner in het jeugdwielrennen, en de jeugdwerkingen die hieraan verbonden zijn.