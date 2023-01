Wout van Aert over zijn rustige oudejaarsavond: "Mijn maten hadden hun beste pijlen al verschoten"

Een thema op de cross de voorbije dagen was hoe iedereen oudjaar gevierd had. Wout van Aert deed dat heel rustig.

En zelfs als hij zelf zin had in een ferm feestje, moest dat uiteraard ook nog het geval zijn voor diegenen met wie hij oudjaar doorbracht. Na de cross in Herentals werd hem gevraagd hoe hij de nacht van oud naar nieuw was doorgekomen. "Heel rustig", verzekerde Van Aert.

"We hadden een paar vrienden op bezoek, maar het was vechten om Nieuwjaar te halen." Daar was ook een goede reden voor. "Mijn maten waren ook naar de cross in Loenhout geweest. Die hadden hun beste pijlen al verschoten, denk ik", kreeg Van Aert iedereen die nog overbleef in de mixed zone aan het lachen.

DONDERDAG AFSPRAAK IN KOKSIJDE

Het is ook atypisch in vergelijking met Wout zelf, die in de koers vaak op het einde nog met de beste pijlen komt. Door een lekke band misliep hij in Herentals wel de kans om te sprinten voor de overwinning. Donderdag gaat Van Aert in het zand van Koksijde opnieuw voor zijn eerste zege uit 2023.