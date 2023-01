Jordi Warlop over contract bij opleidingsteam Soudal-Quick.Step: "Lefevere bewijzen dat hij het bij het juiste eind had"

Jordi Warlop (26) heeft toch nog een ploeg gevonden voor komend seizoen.

Het zag er even slecht uit voor Jordi Warlop (26) nadat zijn ploeg B&B Hotels-KTM, waar hij nog een jaar contract had, uit elkaar viel. Na zijn Belgische titel strandracen kwam zijn zaak nog een extra in de aandacht.

Warlop trok zijn stoute schoenen aan en belde zelf Patrick Lefevere afgelopen dinsdag. "Hij antwoordde ja noch neen, en dat hij me niets kon beloven. Nog geen 24 uur later was het beklonken. Het is een pak van mijn hart. Je kunt niet geloven hoe opgelucht ik ben", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Warlop geeft ook toe dat hij financieel inlevert, maar nog altijd minder dan dat hij zou gaan werken. Qua omgeving en structuur zet hij zelfs een stap vooruit vindt Warlop. Bij het opleidingsteam van Soudal-Quick.Step zal hij vooral als wegkapitein fungeren, maar ook kunnen meedoen met het WorldTour-team in wedstrijden die niet tot de WorldTour behoren.

"Het is aan mij om te tonen dat ik deze nieuwe kans waard ben. Ik hoop dat dit verhaal lang mag duren. Ik ben Patrick Lefevere niet alleen heel dankbaar, ik wil hem bewijzen dat hij het bij het juiste eind had door mij deze kans te geven", besluit Warlop.