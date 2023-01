Yves Lampaert heeft zijn zinnen weer gezet op de klassiekers: "Ik wil dit jaar meedoen in de finales"

Yves Lampaert (32) kiest ook voor een andere aanloop naar het voorjaar dan andere jaren.

Yves Lampaert en de hele Quick-Step ploeg kregen in 2022 met heel wat pech af te rekenen. Asgreen, Alaphilippe, Sénéchal, Declercq, ze vielen allemaal wel eens uit in het voorjaar.

Lampaert zelf zag een podium in Parijs-Roubaix nog door zijn neus geboord door een val, maar heeft in 2023 weer ambitie. "Ik wil dit jaar meedoen in de finales", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Starten doet Lampaert zoals vorige jaren niet in de Algarve of Provence, maar wel samen met Evenepoel en Jakobsen in San Juan. "Ik ben ook nog nooit in Zuid-Amerika geweest. Ik wou mezelf ook een andere prikkel geven. Ik denk dat ik mentaal ook anders aan de start van de Omloop zal komen dan andere jaren", zegt Lampaert nog.

Reserve in Dwars door Vlaanderen en Giro

Na San Juan kiest Lampaert voor een stage in Calpe, om dan de Omloop en bijna alle andere klassiekers te rijden. Enkel in Dwars door Vlaanderen is hij reserve, net zoals in de Giro. Al gaat hij er niet van uit dat hij daar effectief start, eerst zien hoe de klassiekers verlopen en hoe de vorm effectief is.