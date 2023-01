Deelnemers Gullegem: enkel Wout Van Aert van de Grote Drie, heel wat afwezigen bij de vrouwen

Deze namiddag staat de Superprestige in Gullegem op het programma. Niet alle toppers zijn aanwezig.

Zoek straks in Gullegem niet naar Lucinda Brand, Fem van Empel, Puck Pieters of Shirin van Anrooij. Zij zijn er niet bij. Ceylin del Carmen Alvarado tekent wel present. Net als Denise Betsema, Inge van der Heijden, Sanne Cant, Aniek van Alphen, Manon Bakker en Zoe Bäckstedt. Onder de Belgen zijn er ook nog Alicia Franck, Marion Norbert-Riberolle, Ellen Van Loy en Loes Sels.

Bij de mannen is enkel Wout Van Aert van de Grote Drie erbij. Verder worden ook Michael Vanthourenhout, Eli Iserbyt, Lars van der Haar en Quinten Hermans aan de start verwacht. Verder zijn er ook Kevin Kuhn, Jens Adams, Niels Vandeputte, Toon Vandebosch, Daan Soete en Thijs Aerts van de partij.