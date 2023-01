Eli Iserbyt heeft net voor het BK in Lokeren opnieuw de topvorm te pakken

Eli Iserbyt heeft opnieuw zijn goede vorm te pakken. Zo lijkt hij net op tijd voor het BK klaar te zijn.

Het veldritseizoen was er al één van hoogtes en laagtes voor Eli Iserbyt. De 1e weken won hij praktisch alles. De wereldbekermanches in de Verenigde Staten schreef hij op zijn naam en ook in Tabor was hij ongenaakbaar. Maar in Ruddervoorde begon Iserbyt wat van zijn pluimen te verliezen. Hij won wel, maar hij werd wel door de 2 lekke banden van Lars van der Haar geholpen.

KANTELPUNT IN NAMEN

Dat bleek ook zijn laatste overwinning voor een lange periode te zijn. Iserbyt kwam in Maasmechelen en op de Koppenberg te kort, maar het ergste moest dan nog komen. Op het EK in Namen kwam hij ten val en toen hij weer op zijn fiets wou springen, maakte hij een verkeerde beweging. Daardoor speelde een oude blessure weer op. Hij had last van de rug en een deel van zijn linkerbeen was gevoelloos.

Iserbyt reed verschillende weken door de blessure meer in de achtergrond. Even leek het wel weer de goede kant op te gaan, maar in Antwerpen en Dublin speelde de blessure weer wat meer op. Tot overmaat van ramp viel hij zwaar in Val di Sole. Hij moest opgeven en ook naar het ziekenhuis voor verder onderzoek gaan. Er werden geen breuken vastgesteld, maar Iserbyt was wel aan een rustperiode toe.

OPNIEUW STERK NA RUSTPERIODE

Die rustperiode heeft Iserbyt duidelijk deugdgedaan. Hij hernam in Heusden-Zolder en was achteraf ondanks de slechte notering heel positief. Terecht zo bleek achteraf. Hij zat in een stijgende lijn en knoopte in Baal terug aan met de zege. In Herentals en bleef hij die lijn doortrekken.

Zo lijkt Iserbyt klaar te zijn voor het BK in Lokeren. In Diegem, Baal, Herentals en Koksijde bewees hij al dat hij terug in vorm zit. Hij kan een tijdje de Grote Drie volgen en moest enkel Sweeck (op een zandparcours) laten voorgaan. Iserbyt is zo een van de favorieten voor de Belgische titel in Lokeren.