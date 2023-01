Michael Vanthourenhout ziet ploegmaat Eli Iserbyt als favoriet voor BK: "Hoop op mezelf, maar het zou ook heel mooi zijn dat het in de ploeg blijft"

De Europese kampioen heeft zondag een kans om een tweede trui te pakken dit seizoen.

Michael Vanthourenhout beleeft nu al zijn beste seizoen ooit bij de profs met vijf overwinningen. Daar zit ook al de Europese titel bij van begin oktober. En zondag in Lokeren kan Vanthourenhout ook de Belgische tricolore pakken.

Die trui zou Vanthourenhout dan wel ten vroegste na het volgende EK kunnen dragen en zijn titel niet verlengd, want de Europese trui heeft voorrang op de Belgische. Als topfavoriet voor zondag noemt Vanthourenhout zijn ploegmaat Eli Iserbyt.

Niet dat hij gelooft in zijn kansen. "Maar het is moeilijk om je eigen naam te zeggen, ik hoop op mezelf, maar het zou ook heel mooi zijn dat het in de ploeg blijft", zegt Vanthourenhout bij Sporza.

Als enige dubbel weekend van de topfavorieten

Van de drie topfavorieten voor zondag reed enkel Vanthourenhout een dubbel weekend. Sweeck reed niet in Gullegem, Iserbyt niet in Zonhoven. "Ik had op de 2e weekenddag een goed gevoel, met een beetje rusten de komende week denk ik wel dat ik in de best mogelijke conditie aan de start zal staan", besluit Vanthourenhout.