Paul Herygers: "Van der Poel enige die zoiets kan oplossen, Van Aert nog niet naar voren schuiven als WK-favoriet"

Paul Herygers blijft voorzichtig met het oog op het WK, al schrijven Van der Poel en Van Aert tot dusver duidelijk een zeer verschillend verhaal neer in dit veldritseizoen.

In zijn analyse bij Sporza is Herygers vol ontzag over de machtsgreep van Wout van Aert. "Zo'n dominantie van Van Aert heb ik nog niet te vaak meegemaakt. Hij rijdt het hele peloton naar de filistijnen. Vroeger zou je gezegd hebben: hij is de man van de zware omlopen met modder en loopwerk. Nu is niets een probleem."

GEBREK AAN VERTROUWEN BIJ VDP

Problemen genoeg dan weer bij Mathieu van der Poel. "Zijn lichaamstaal is die van iemand die met een gebrek aan vertrouwen kampt. Als er één iemand uit deze put kan klauteren, is hij het wel. Hij is de enige die zoiets kan oplossen." En dan is er nog dat fameuze rugprobleem, waarvan niemand precies weet waar het aan ligt. "Het is afwachten en hopen dat het niet opdoemt en dat hij er op termijn verlost van geraakt."

Gezien de huidige vorm van beide renners lijkt Wout van Aert nu al dé topfavoriet bij uitstek voor het WK veldrijden. "Ik schrijf niemand af. Ik zal Van Aert nu nog niet al naar voren schuiven", schuwt Herygers de hoogmoed. Al kan Van Aert uiteraard wel om met een status als topfavoriet. "Die rol deert hem niet. Hij kan dat gerust dragen. En zoals hij nu rijdt, hoeft hij naar niemand te kijken."