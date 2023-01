Puck Pieterse trekt wél naar het NK en ook al bekend in welke categorie ze daar meedoet

In tegenstelling tot Van Anrooij gaat Puck Pieterse wél het NK rijden. Ook de categorie waarin ze aan de start zal staan, is bekend.

Na afloop van de vrouwencross in Zonhoven maakte Puck Pieterse bekend dat ze aan het NK veldrijden gaat meedoen en wel bij de elite. Geen beloftentitel dus voor haar. Pieterse gaat bij de elite meedingen naar de nationale tricolore in Zaltbommel.

De keuze om op het NK bij de elite mee te doen heeft gevolgen. Pieterse zal in de toekomst steevast bij de elite te zien zijn, wat in werkelijkheid al constant het geval was, met uitzondering van de kampioenschappen. Ook op het WK zal Pieterse dus bij de elite te zien zijn.

KEUZES WK EN NK VERBONDEN

Het ene kampioenschap heeft met het andere te maken, zo konden we ook vernemen. Van Anrooij past bijvoorbeeld voor het NK omdat ze daar bij de beloften zou moeten rijden, aangezien ze haar categorie voor het WK nog niet gekozen heeft. Pieterse heeft de knoop voor het WK wel al doorgehakt en kan dan ook op het NK bij de elite voor de titel strijden.