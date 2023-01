Remco Evenepoel gespot bij sportevenement in België en deelt regenboogtrui uit als cadeau

Remco Evenepoel profiteert van zijn dagen in België om ook andere sportevenementen bij te wonen. En zelfs om een regenboogtrui uit te delen als geschenk.

Remco Evenepoel had meerdere weken met zijn echtgenote gespendeerd in het Spaanse Calpe, vooraleer naar eigen land af te zakken voor de familiedag van Soudal Quick-Step in De Panne en het bijwonen van het Sportgala. Daar werd hij gekroond tot 'Sportman van het Jaar'.

Drukke activiteiten dus voor de wereldkampioen wegwielrennen. Het bijwonen van een voetbalwedstrijd kon daar ook nog wel bij. Remco Evenepoel werd zondagavond gespot in het Lotto Park, het stadion van zijn favoriete voetbalclub RSC Anderlecht. Evenepoel kwam niet met lege handen en overhandigde een regenboogtrui aan Anderlecht-voorzitter Wouter Vandenhaute.

ARGENTINIË LONKT

Die hield zo toch nog iets aan zijn avond over, want het gewenste resultaat bleef (eens te meer) uit. Anderlecht verloor de Brusselse derby van Union met 1-3. Binnenkort trekt Evenepoel ruim op voorhand naar Argentinië, om daar aan de start te staan van de Ronde van San Juan. Dat wordt zijn eerste wedstrijd van het seizoen in 2023.