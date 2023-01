Remco Evenepoel plaatst alle grote ronden op gelijke hoogte: "Geen seconde getwijfeld tussen Giro of Tour"

Remco Evenepoel geeft enige inkijk in hoe zijn beslissing voor Giro-deelname tot stand kwam. De Tour rijden is nooit echt een optie geweest, zo blijkt.

Sporza heeft een gesprek gepubliceerd dat Karl Vannieuwkerke had met Evenepoel op het Sportgala. De renner zit inmiddels aan zeven individuele bekroningen. "Het is te gek voor woorden. Het geeft me een soort eergevoel voor wat ik gepresteerd heb. De trainingen gaan bij wijze van spreken vanzelf. Dat is ook normaal met zo'n prachtige trui."

Evenepoel gaat in 2023 de Giro rijden en niet de Tour. Heeft hij getwijfeld? "Goh, nog geen halve seconde. Neen, de Tour is nooit aan de orde geweest. We hadden een plan: Vuelta, Giro en Tour. En er is het parcours. Ik plaats de 3 grote rondes op dezelfde hoogte. Voor de sponsors en de ploeg is dat anders en dat snap ik, maar ik zal altijd kijken naar welk parcours het best bij me past."

GROTE RONDE NIET TE VOORSPELLEN

Net als voor aanvang van de Vuelta vorig jaar spreekt Evenepoel geen al te groteske doelstellingen uit. "Je kunt een grote ronde nooit voorspellen. Het is realistisch om te zeggen dat ik minstens een rit wil en dat ik voor top 5 of top 3 ga." In elk geval is Evenepoel nu ook op het hoogste niveau uitgegroeid tot een succes. Heeft hij daarmee zijn tegenstanders stil gekregen? "Hopelijk, al doe ik het niet daarvoor."