Thomas De Gendt begint zijn seizoen in Spanje en rijdt daarna vier rittenkoersen waaronder zijn favoriete

De ouderdomsdeken van Lotto-Dstny kent zijn programma voor 2023.

Thomas De Gendt is met zijn 36 de oudste renner van Lotto-Dstny. De Gendt kent ook zijn programma voor 18de seizoen als prof en al zijn negende bij de Lotto-ploeg.

Beginnen doet De Gendt zijn seizoen in Spanje met de Challenge Mallorca, van 25 tot 29 januari. Dat zijn vijf dagen na elkaar met telkens een eendagskoers. Daarna trekt De Gendt half februari naar Oman voor de Ronde van Oman.

Een week later al rijdt De Gendt de UAE Tour en schuift daarna door naar Parijs-Nice en de Ronde van Catalonië, volgens De Gendt zijn favoriete rittenkoers. De Gendt won in die rittenkoers al vijf keer een etappe. Op een eerste koers in België is het dus zeker wachten tot april.

Programma Thomas De Gendt