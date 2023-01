Thomas De Gendt houdt een Q&A: "Meest indrukwekkende prestatie? Alles wat met Evenepoel te maken heeft"

Uit een Q&A van Thomas De Gendt is lof voor Remco Evenepoel naar voren gekomen, net als enkele andere opvallende zaken. Om voor enig animo te zorgen in de wielermiddens, kan je altijd op De Gendt rekenen.

De Gendt besloot om op zijn Twitterpagina een Q&A te houden een dag vooraleer hij zijn ploeg Lotto-Dstny vervoegde op stage. "Ik heb toch niets anders te doen. Ik zal de meeste van jullie vragen beantwoorden. Al één vraag beantwoord. Sint-Bernardus is nog altijd mijn favoriete bier", stond in het oorspronkelijke bericht.

TWEEDE FAVORIETE BIER

Daar kwam uiteraard heel wat respons op. Overigens deelde hij ook zijn tweede favoriete bier met zijn volgers: Gulden Draak. Eén van de andere vragen was: wat is de meest indrukwekkende koersprestatie die je ooit live gezien hebt? Het antwoord van De Gendt was veelzeggend: "Alles wat met Remco Evenepoel te maken heeft".

Opvallend was ook dat gevraagd werd naar het aanvaarden van homoseksuele renners in het peloton. "Ik ken geen enkele homoseksuele renner. Ik denk niet dat het een probleem is qua aanvaarding. Maar ik sluit mijn ogen niet. De sport kan altijd beter doen wanneer het gaat over racisme, seksisme en al de andere ismes."