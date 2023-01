Mads Pedersen was na een week Vuelta al zeker van de eindzege voor Remco Evenepoel

Mads Pedersen was in de voorbije Vuelta een van de smaakmakers. Hij zag vanop de 1e rij Remco Evenepoel die grote ronde winnen.

De voorbije Vuelta won Mads Pedersen 3 ritten. Hij won er de puntentrui bovenop. Zo zag hij van kortbij hoe Remco Evenepoel die grote ronde naar zijn hand zette.

Pedersen vertelde aan Het Nieuwsblad dat hij al vroeg zeker van de Vueltawinst van Evenepoel was. Na een week had Pedersen het al door. Hij vond Evenepoel namelijk superindrukwekkend.

Ook wou Pedersen daardoor niet naar het WK in Australië. De Deen wist al in de Vuelta dat Evenepoel iedereen op het WK op een hoopje zou rijden. Ook had Evenepoel volgens Pedersen een extra buffer met Wout Van Aert. Om maximaal 2e te worden, wou Pedersen niet 10 dagen naar Australië trekken.