Pakt er eindelijk eens iemand anders dan Sanne Cant de Belgische titel bij de vrouwen?

Zaterdag staat de Belgische bij de vrouwen op het spel.

In 2010 pakte Sanne Cant (32) al haar eerste Belgische titel in het veld bij de profs, ze was toen pas 20. Sindsdien pakte Cant altijd de Belgische titel. Al dertien keer op rij. Niemand kon haar sindsdien van de titel houden.

Dit seizoen kan het wel eens anders zijn. Cant moest er zelfs een maand tussenuit om even te resetten. Cant kwam wel al terug en eindigde in drie van haar laatste vier crossen telkens in de top tien.

Nog altijd weinig concurrentie voor Cant

Toch is de concurrentie nog altijd mager voor Cant komende zaterdag. Laura Verdonschot (27) en Marion Norbert Riberolle (24) lijken de enige twee die Cant kunnen bedreigen. Norbert Riberolle is dan nog een ploeggenote van Cant.

Als Cant alleen weg raakt zal Verdonschot het alleen moeten oplossen. Als Verdonschot de titel eens wil pakken dan zal het in de nabije toekomst toch eens moeten gebeuren. Met Fleur Moors (17) en Xaydee Van Sinaey (17) staan er al enkele toppers in de wachtkamer.

Ook voor het Belgische veldrijden bij de vrouwen zou het misschien toch eens goed zijn als een andere vrouw de Belgische titel zou pakken. Al zou Cant nog altijd een waardige Belgische kampioene zijn.