🎥 Remco Evenepoel duikt in Argentinië op in het truitje van de Boca Juniors

Remco Evenepoel is momenteel in Argentinië voor de Ronde van San Juan. Ook was er tijd voor wat ontspanning.

Zo ging Remco Evenepoel in een wedstrijd tussen de Boca Juniors en het Chileense Everton mee het veld op. Hij bracht de bal naar de middenstip en trok nadien ook nog een shirt van de Boca Juniors aan. Remco Evenepoel, el joven estrella del ciclismo y último campeón de #LAVUELTAxESPN, presente en la previa de Boca vs. Everton: ¡se lleva la del Xeneize!



📺 #StarPlusLA pic.twitter.com/dA7zg2ZWv8 — SportsCenter (@SC_ESPN) January 14, 2023 Momenteel is Evenepoel in Argentinië. Daar rijdt hij met de Ronde van San Juan zijn 1e wedstrijd van het nieuwe seizoen. Evenepoel is de titelverdediger in San Juan. Hij won de laatste editie in 2020.