Julie Brouwers Belgische U23-kampioene en gaat op WK voor top 15: "Plaatsje opschuiven nu Pieterse bij elite rijdt"

Al werd er samen met de elite gereden, een beloftenkampioene werd ook gekroond en Julie Brouwers is met die titel aan de haal gegaan.

Het stond al vroeg in de sterren geschreven dat het bingo ging zijn voor Brouwers. "In de tweede ronde vroeg ik aan mijn entourage hoe ver ik voorop was en ze zeiden een minuut en twintig seconden. Het is niet dat ik dan 'Oef' zei. Alles moet gereden worden. Wanneer ik aan de meet was, was ik dan wel blij."

Brouwers werd zesde in de totale uitslag bij de elite, al was het daar dus minder van wakker liggen dan van de strijd bij de beloften." Jana Dobbelaere ging mij op het einde nog voorbij, maar ik ben blij met deze trui. Op het hoogste schavotje staan tijdens het volkslied is toch nog anders dan op het tweede schavotje staan. Het is van bij de nieuwelingen geleden, het doet dus deugd."

STAPPEN VOORUIT

Het was dus al even dat de renster uit het Limburgse Ham op zoek was naar een triomf op het BK. Het verhaal van de aanhouder wint. "Ja, tuurlijk. Blijven proberen en je ziet dat het uiteindelijk lukt. Ik heb in vergelijking met vorig jaar zeker een paar stappen vooruit gezet. Ik probeer dat elk jaar te doen. Uiteindelijk ben ik nog maar twintig jaar. Ik heb nog wel een paar jaar voor mij en ik zie wel waar ik strand."

"Het parcours was loodzwaar", vertelde de veldrijdster van De Ceuster-Bonache nog. "Ik dacht dat ze ons expres langs de VIP stuurden omdat daar volk zou staan, maar daar stond echt niemand. Het was echt lopen tegen jezelf. Je zakte zo diep. Echt lastig."

GOEDE SFEER

Bij de ploeg hadden ze over de categorieën heen meerdere ijzers in het vuur. Dat helpt misschien om het maximale uit de brand te slepen. "Ja, klopt wel. Er is een goede sfeer in de ploeg." Het BK is gereden, op naar het WK dan. Zo gaat dat. "Hoogerheide is wel een rondje dat mij ligt. Nu Puck Pieterse bij de elite rijdt, is het weer een plaatsje opschuiven. Op een goede dag moet een top 15, misschien een 10de plaats, haalbaar zijn."

Eerst toch maar eens die Belgische titel vieren misschien? "Het zal er niet echt in zitten, want het is maandag opnieuw cross in Otegem en ook de Wereldbeker in Spanje volgt snel. Rustig vieren binnen de ploeg", besluit de kampioene bij de dames beloften.