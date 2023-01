Sanne Cant duidelijk over concurrentie: "Beste Belgische zijn telt enkel op BK, in alle andere crossen helemaal niet"

Sanne Cant was eens te meer de beste Belgische op een BK. Nochtans konden concurrenten doorheen het seizoen af en toe wel voor haar finishen. Op het BK stond er echter geen maat op de inmiddels 14-voudige nationale kampioene.

Een tevreden Sanne Cant dus, zowel over het resultaat als over haar prestatie. "Ik had een goed gevoel op training en ik had op datzelfde gevoel gehoopt tijdens de wedstrijd. Ik denk dat ik een redelijk constante wedstrijd heb gereden. Enkel in de tweede ronde was het even bekomen van de redelijk snelle start. Voorts waren mijn rondetijden redelijk constant. Het was belangrijk om op dit parcours mijn ding te kunnen doen."

"Het was een enorm zwaar parcours door de regenval", stelde de topfavoriete in Lokeren ook vast. "Het was heel veel lopen: soms lange stukken, soms korte stukken. Het doet altijd deugd om na de laatste bocht de aankomstlijn te zien." Na haar overwinning op het BK volgde ook nog eens de bevestiging dat er geen deelname aan het WK komt.

HET VEL EN DE BEER

Spannend was het in Lokeren helemaal niet, ook al werd hier en daar geopperd dat het wel eens moeilijker kon worden dan andere jaren. "Ik heb niet anders geweten dan dat ze er vooraf een grote tweestrijd of driestrijd van maken en dat dan tijdens de wedstrijd blijkt dat het niet zo spannend is. Ik heb er vooraf niet over nagedacht: het is iets met een vel, een beer en schieten, hé."

Had ze verwacht dat ze zo snel het verschil zou maken? "Neen, maar ik had ook niet de stukken aan de fiets van Marion Norbert-Riberolle niet verwacht. Je moet er ook niet op wachten, dat zou een beetje onnozel zijn." De ploeggenote van Cant was uiterst teleurgesteld. "Ik heb haar eens goed vastgepakt na de aankomst. Op zo'n moment weet je ook niet goed wat zeggen. Haar tijd zal komen, daar twijfel ik niet aan."

BREAK TIJDENS KERSTPERIODE

Tijdens de kerstperiode nam Cant een break. Werd de concurrentie tijdens die periode in de gaten gehouden? "Neen. Soms zeggen ze na een cross: die of die was beste Belgische. Ik snap soms niet van waar dat komt. Beste Belgische zijn telt enkel op het BK, in al die andere crossen telt dat helemaal niet. Ik ben liever tweede Belgische na een goede prestatie in een UCI-cross dan dat ik tiende ben en eerste Belgische."