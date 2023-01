Voorbeschouwing BK veldrijden mannen: Vanthourenhout, Sweeck, Iserbyt of toch een verrassende naam?

Wie pakt de Belgische titel bij de mannen?

Geen Wout van Aert en dus zal het zondag een open strijd zijn voor de Belgische titel bij de mannen. Al de hele week worden drie topfavorieten naar voor geschoven: Laurens Sweeck, Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout. Of verrast iemand anders?

Sweeck stond al vier keer op het podium op het BK. In 2020 pakte hij de titel, in 2016, 2018 en 2022 pakte hij zilver. Iserbyt werd in 2020 tweede, Vanthourenhout pakte in 2019 en 2021 brons. Van alle andere deelnemers stond enkel Daan Soete (2018) al eens op het podium bij de profs.

Parcours

Over het parcours in Lokeren is al heel wat geschreven. Een klim (Mont Henri), een zandbak, balkjes, een ponton, een wasbord. Veel meer elementen kunnen niet meer in het parcours gelegd worden.

De cross in Lokeren wordt normaal gezien in september gereden, terwijl het droog is. Met wat regen de laatste tijd is er nu heel wat modder op het parcours te vinden. Vooral in het weiland, dat lager gelegen is, waar de viptenten staan, zal het ploeteren worden. De sterkste renner zal hier zeker naar voren komen en winnen.

Favorieten

De drie topfavorieten werden al vermeld met Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout en Laurens Sweeck. Maar wie heeft nu een streepje voor? Sweeck bewees al dat hij een kampioenschapsrenner is met zijn vele podiumplaatsen. Door rugproblemen moest hij wel enkele crossen schrappen, het modderparcours is niet echt in zijn voordeel en hij moet opboksen tegen de twee ploegmaten bij Pauwels Sauzen-Bingoal.

Michael Vanthourenhout is qua techniek zeker de beste van de drie topfavorieten. Hij schrapte enkele crossen en bewees in Overijse en Namen dat hij zware crossen aankan. In Namen pakte hij ook al de Europese titel, hij start dus sowieso met minder druk dan de rest.

Eli Iserbyt lijkt de beste papieren te hebben. Met zijn gestalte en gewicht is hij in het voordeel op het parcours met wat hoogtemeters en vele bochten. Iserbyt lijkt weer zijn vorm van in oktober te pakken te hebben, won in Baal en kon in Gullegem het langst Wout van Aert volgen. Het lijkt een ideaal moment om zijn eerste Belgische titel te pakken. Hij won ook de laatste twee edities van de cross in Lokeren.

Outsiders

Naast de drie topfavorieten zijn er ook schaduwfavorieten zoals Jens Adams, Niels Vandeputte, Toon Vandebosch en Daan Soete. Zij kunnen bij een slechte dag of pech profiteren om mee te doen voor het podium. Ook jongeren Thibau Nys, Joran Wyseure en Emiel Verstrynge starten bij de profs en kunnen verrassen met een goede dag.