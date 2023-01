🎥 Lokeren een modderpoel? Puck Pieterse neemt je mee naar het modderbad van Zaltbommel voor het Nederlands kampioenschap

Het Nederlands kampioenschap veldrijden belooft een heus modderspektakel te worden. De regen heeft voor heel wat modder gezorgd.

Op het BK veldrijden in Lokeren ligt er door de regen van de voorbije dagen al veel modder. Zo is de passage aan de viptenten ondertussen zo goed als onbereidbaar geworden.

Ook in Nederland viel de laatste dagen veel regen. Daar gaat dit weekend het Nederlands kampioenschap in Zaltbommel door en ook daar werd het parcours in een heus modderlandschap herschapen. Voor de renners is het bijna voortdurend in de modder baggeren.

Puck Pieterse filmde haar verkenning van het parcours en had heel wat modderplezier. Ze wordt samen met Fem van Empel als een van de topfavorieten voor de Nederlandse titel beschouwd. Marianne Vos is de titelverdedigster.