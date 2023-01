HERBELEEF: Vanthourenhout klopt Sweeck en is nu ook Belgisch kampioen, Thibau Nys verrast en is knap derde

Geen Van Aert op het BK veldrijden en dus zou het wel eens een open strijd kunnen worden voor de Belgische titel. Iserbyt, Vanthourenhout en Sweeck worden het meest naar voren geschoven. Wie kroont zich tot de nieuwe kampioen?

FINISH: Michael Vanthourenhout gaat als eerste de laatste bocht in en is na Europees nu ook Belgisch kampioen! Sweeck moet genoegen nemen met de tweede plek. Thibau Nys is een hele fraaie derde, Eli Iserbyt vierde.

16u15: Sweeck blijft vechten, maar geraakt nu niet meer op het wiel.

16u13: Vanthourenhout heeft na een versnelling weer een gaatje beet. Beide kandidaten op de titel moeten hun laatste krachten aanspreken.

16u11: Er is echt wel weer sprake van een duo in de kop van de koers. Spanning ten top!

16u08: Ze zijn terug aan de materiaalpost. Deze keer geen problemen. Sweeck is er bijna terug bij. Het begint nu ook nog te regenen.

16u05: Sweeck is bij een stuk bergop moeten afstappen en nu heeft Vanthourenhout wel iets meer marge. Laatste ronde.

16u03: Deze inspanning kost wel krachten voor Sweeck.

16u00: Sweeck maakt zich weer terug in de materiaalpost na een moeilijke fietswissel, met de verzorgers van zichzelf en Vanthourenhout die niet ver uit mekaars buurt staan. Sweeck moet nu een gaatje goedmaken.

15u56: Het is ook wel tot een zekere samenwerking gekomen tussen de koplopers. Zij weten ook wel dat zij diep tot in het kampioenschap met mekaar door moeten.

15u53: Ze zijn nog altijd met twee vooraan. Ondertussen heeft Nys nog altijd een halve minuut voorsprong op Iserbyt.

15u49: Een sterke passage van Sweeck. Zo kunnen beide titelkandidaten elk om beurt eens een prikje uitdelen.

15u46: Iserbyt is van Adams & co weggereden, maar het ziet er goed uit voor die bronzen medaille van Nys.

15u43: Een goede versnelling van Vanthourenhout bergop. Sweeck rijdt er in een ruk weer naar toe. Indrukwekkend antwoord van de man van Crelan-Fristads.

15u39: Sweeck geraakte wat in de verdrukking nadat hij wat vroeger moest afstappen bergop en er was ook een akkefietje in de materiaalpost. Vanthourenhout is hem echter zeker nog niet kwijt. Een duel voor de titel tussen deze twee is wat Lokeren te zien krijgt.

15u36: Tot dusver was Sweeck de gretige en Vanthourenhout de afwachtende voorin. Van dat laatste heeft Sweeck nu wel genoeg en de Europese kampioen gaat dan toch naar de kop.

15u32: De eerste achtervolgers op de derde plek van Nys zijn Adams en Verstrynge, met Iserbyt kort achter hen. Voor die laatste is de overwinning met zekerheid weg en is brons nog het hoogst haalbare.

15u28: Thibau Nys zou wel eens gelijk kunnen krijgen met zijn voorspelling. De belofte rijdt alleen op een knappe derde plaats.

15u25: Iserbyt gaat op een oplopend stuk overkop. Een stevige tik voor zijn vertrouwen. Hij klopt op zijn stuur en lijkt pijn te hebben.

15u23: Nys moet de twee grote tenoren logischerwijs laten gaan en heeft na een fout ook het gezelschap van Iserbyt en Verstrynge gekregen. Het duo Sweeck-Vanthourenhout dus vooraan.

15u21: Sweeck heeft inmiddels het commando overgenomen. Vanthourenhout probeert te volgen, bij Nys kraakt het zeker al. Iserbyt moet na een paar haperingen snel gaan opschuiven.

15u18: De kopstart is van niemand minder dan Thibau Nys, die rijdt waar anderen lopen. Vooraf had Nys junior een podiumplaats realistisch, maar heel hoog gemikt. Sweeck en Vanthourenhout gaan mee, Iserbyt heeft wat werk.

15u15: Ze zijn vertrokken!

15u10: Nog vijf minuten tot de start van het BK veldrijden bij de heren elite. Krijgen we Iserbyt, Vanthourenhout of Sweeck op het hoogste schavotje? Of krijgen we zelfs een verrassing?