Uitslagenbord BK veldrijden 2023: cross bij heren elite zeldzaam moment van spanning

Het weekend afsluiten doen we met het uitslagenbord van het BK veldrijden 2023. Zo heeft u een goed overzicht van wie er juist in welke categorie met een medaille naar huis ging.

We hebben weer heel wat kampioenen gezien. Juist wat meer spanning had gemogen, want uitgezonderd het duel Vanthourenhout-Sweeck waren het allemaal solo's. Op een BK doen de tijdsverschillen er uiteraard niet toe. Aan het eind van de (veld)rit gaat het om de medailles. Daarom hieronder de top 3 van elke dit weekend in Lokeren gereden wedstrijd.

Heren elite:

1. Michael Vanthourenhout

2. Laurens Sweeck

3. Thibau Nys

Dames elite:

1. Sanne Cant

2. Marion Norbert-Riberolle

3. Alicia Franck

Heren beloften:

1. Witse Meeussen

2. Lennert Belmans

3. Victor Van de Putte

Dames beloften:

1. Julie Brouwers

2. Kiona Crabbé

3. Lotte Baele

Heren junioren:

1. Victor Vandenberghe

2. Wies Nuyens

3. Seppe Van Den Boer

Dames junioren:

1. Fleur Moors

2. Lore De Schepper

3. Shanyl De Schoesitter

Heren eerstejaarsnieuwelingen

1. Arthur Van Den Boer

2. Mathias De Keersmaeker

3. Mats Vanden Eynde

Heren tweedejaarsnieuwelingen

1. Seppe Sprangers

2. Giel Lejeune

3. Thomas Verdonck