📷 Belgisch kampioen worden is ook gezinsgeluk tonen: Michael Vanthourenhout met zoontje op podium

Wat kan het nog beter maken als je Belgisch kampioen bent? Dat kunnen delen met je zoontje. Michael Vanthourenhout had zondag de gelegenheid om dat te doen.

Zodra Michael Vanthourenhout de aankomst had bereikt en de Belgische titel op zak had gestoken, werd hij omringd door zijn naasten: vrouwlief Kelly Van den Steen en zoontje Arthur. Vader Michael moest uiteraard eerst even de modder van zijn lijf wassen.

Nadien was er wel een prachtig fotomoment. De kersverse Belgische kampioen kon na de officiële podiumceremonie met nummers 2 en 3 ook zijn acht jaar oude zoontje mee op het podium nemen. Dat wilde in de eerste plaats de familie vastleggen op beeld, maar ook uiteraard de geaccrediteerde fotografen.

GELUK IN DE SPORT EN DE LIEFDE

Michael Vanthourenhout stapte in 2021 in het huwelijksbootje met Kelly Van den Steen, die zelf ook wielrenster is. Ze begrijpen dus perfect wat het is om te leven voor de sport. Op 29 april 2022 werd hun geluk nog vergroot door de geboorte van hun zoontje Arthur, hun eerste kindje. Het lijkt zijn vader wel vleugels gegeven te hebben in dit veldritseizoen.