Tijdens de cross in Otegem laait het incident tussen Michael Vanthourenhout en Laurens Sweeck weer op

Beide renners hadden voor de cross in Otegem gezegd dat het incident gesloten was en dat het tijd was om weer verder te gaan. Maar tijdens de cross was daar weinig van te merken. Er waren 2 incidenten tijdens de wedstrijd.

In ronde 3 gingen Laurens Sweeck en Michael Vanthourenhout zij aan zij richting de materiaalpost. Die post lag na een bocht en Sweeck maakte zich breed. Daardoor werd Vanthourenhout (ongewild) de post ingeduwd en daar stonden ze niet klaar met een reservefiets. Zo moest de Belgische kampioen enkele seconden wachten. "Sukkelaar", snauwde Vanthourenhout Sweeck toe. Sweeck was zich achteraf van geen kwaad bewust. "Stond er geen fiets klaar voor Vanthourenhout?", klonk het tegenover Het Laatste Nieuws. "Dan zijn ze weer de fout in gegaan, de mecaniciens." In de slotronde was Sweeck zegezeker en ging hij wisselen in de materiaalpost. Daar maakte hij provocerend een pirouette. Zo verwees hij naar het incident op het BK. Vanthourenhout reageerde: “Ik vind het zielig hoe hij erover doet. Het schijnt dat Laurens in de laatste ronde nog eens is rondgedraaid met zijn fiets in de post. Zoals hij zondag zogezegd door mijn fiets moest doen, heeft hij nu een toertje gemaakt voor mijn mechaniekers. Heel zielig."