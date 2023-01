Met Egan Bernal is wellicht de grootste uitdager van Remco Evenepoel gearriveerd in San Juan

De Colombiaan is aangekomen in Argentinië.

Egan Bernal (26) is aangekomen in Argentinië voor de Ronde van San Juan, die zondag van start gaat. Voor de Colombiaan wordt het net als voor Remco Evenepoel de eerste koers van het jaar.

Evenepoel is titelverdediger in San Juan, Bernal wordt wellicht zijn grootste uitdager in Argentinië. Het zal nog maar de tweede keer ooit zijn dat de twee in dezelfde koers aan de start staan, de eerste keer was in de Giro van 2021. Bernal won die Giro, Evenepoel moest ging niet meer van start in rit 18.

Bernal was bijna heel vorig seizoen buiten strijd na een zware val op training, op 24 januari exact een jaar geleden. De Colombiaan kon pas half augustus weer koersen en had in 2022 maar twaalf koersdagen.

Bernal focust dit jaar ook nog op de Tour, Evenepoel trekt naar de Giro. In de Ronde van Catalonië eind maart staan de twee ook samen aan de start.