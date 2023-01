VOORBESCHOUWING INEOS-Grenadiers: Bezorgt stevige verjongingskuur Britse formatie ook succes?

Met een nieuw wegseizoen voor de deur, is het tijd om vooruit te blikken naar wat we in 2023 mogen verwachten van de verschillende wielerploegen. Aan de beurt: INEOS-Grenadiers.

Samenstelling ploeg

De Britse formatie zag Richie Porte (37) stoppen en Andrey Amador (36) naar EF Education-EasyPost vertrekken. Verder verlieten ook Adam Yates (UAE), Dunbar (Jayco-AlUla), Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) en Dylan van Baarle (Jumbo-Visma) het team.

Met Thymen Arensman (23), Connor Swift (27), Leo Hayter (21), Joshua Tarling (18) en Michael Leonard (18) kreeg het team een stevige verjongingskuur. De gemiddelde leeftijd van het team zakte dan ook van 27,3 in 2022 naar 26,6 in 2023. Dat is het jongste team ooit in de geschiedenis van de Britse formatie.

Met Thomas Pidcock, Egan Bernal, Carlos Rodriguez, Ethan Hayter en Filippo Ganna heeft het team nog genoeg kwaliteit in het team om ook in 2023 een prominente rol te spelen.

Pluspunten

De Britse formatie gooide de tactiek van de stevige klimtrein die iedereen versmachte bergop enige tijd geleden al over boord. Wellicht ook uit noodzaak. Het team koerst nu veel attractiever en gaat zoals in de Brabantse Pijl, waar Magnus Sheffield won, vol voor de aanval.

Met Tom Pidcock heeft het team ook een alleskunner, die niet onbelangrijk, Brits is. Veld, weg, mountainbike, het lijkt hem allemaal niet veel uit te maken. Pidcock won in 2022 de rit op Alpe d'Huez en toonde er zijn potentieel als mogelijke ronderenner.

Minpunten

Het Britse team mag zich dan wel stevig verjongt hebben, een echte topfavoriet voor de grote rondes lijkt er niet. Bernal lijkt bijna weer de oude na zijn zware val van vorig jaar, maar zal toch nog altijd de duimen moeten leggen tegen Vingegaard en Pogačar in de Tour.

Arensman en Rodriguez reden al top tien in de Vuelta, maar lijken nog wat ervaring te missen voor de Tour. Martinez en Sivakov lijken dan weer geen echte kopmannen en Yates en Carapaz zijn vertrokken.

Ook in het klassieke werk is absolute kopman Van Baarle vertrokken. Sheffield, Turner en Pidcock bewezen in 2022 al dat ze een goede drietand zijn, maar moeten het ook in de grote klassiekers nog kunnen waarmaken tegen Van der Poel en Van Aert. Ook Ganna moet zich in de klassiekers nog altijd echt bewijzen.

X-Factor

Tom Pidcock is de toekomst van het team, hij ligt niet voor niets tot eind 2027 vast. De stap naar de absolute wereldtop moet hij nog zetten, maar als hij minder wisselvallig is dan in 2022 zal de Britse formatie altijd wel vooraan te zien zijn.