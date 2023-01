Slecht nieuws voor Robert Gesink (36): hij houdt een bekkenbreuk over aan zijn val in Tour Down Under

De Nederlander viel zwaar in de eerste rit in lijn.

Robert Gesink viel op zo'n 25 kilometer van de streep zwaar in de Tour Down Under. Gesink moest opgeven, maar volgens de eerste indruk van de ploegleiding viel de schade nog mee voor de Nederlander.

Maar Gesink heeft op zijn sociale media nu zelf een update gegeven over zijn situatie en dat is slecht nieuws. Gesink heeft een bekkenbreuk opgelopen en staat voor een lange revalidatie.

"Dit is niet hoe ik mijn periode in Australië had willen beëindigen. Een ongelukkige valpartij heeft me een bekkenbreuk en heel wat huidverlies opgeleverd. Nu is het tijd om weer terug te keren naar mijn familie", zegt Gesink.

De Nederlander zit in zijn laatste contractjaar bij Jumbo-Visma. Gesink wou zelf nog doorgaan na dit jaar, maar eerst zal hij dus volledig moeten revalideren van zijn val.