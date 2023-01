Lawrence Naesen ziet zichzelf liever als sprintloods dan als sprinter: "Geeft meer voldoening als je je sprinter kunt lanceren naar het podium"

Lawrence Naesen staat voor zijn vierde seizoen bij AG2R-Citroën.

Broer Oliver Naesen (32) rijdt al sinds 2017 voor AG2R-Citroën, broer Lawrence (30) volgde drie jaar later in 2020. Beide broers zitten in hun laatste contractjaar en moeten dus presteren dit jaar.

Naesen wordt bij de Franse ploeg vooral ingezet tijdens de klassiekers en ook als sprinter in bijvoorbeeld de Giro. Hij werd er één keer tiende vorig jaar. Toch zou Naesen zich liever in een andere rol zien.

Liever sprintloods dan sprinter

"Voor mij is het jammer dat er geen echte snelle man is: ik zou veel beter uit de verf kunnen komen als loods dan als sprinter. Ik ben goed voor een 8e of 10e plaats, maar het geeft meer voldoening als je je sprinter kunt lanceren naar het podium", zegt Naesen bij Sporza.

"Met Marc Sarreau hebben we wel een goeie sprinter en ik denk wel dat ik hem goed zou kunnen lanceren, maar we hebben nog niet genoeg samen gekoerst. We hebben elkaar nog niet echt gevonden", zegt Naesen nog.