VOORBESCHOUWING Movistar: Wie vult de leegte na het pensioen van Alejandro Valverde?

Met een nieuw wegseizoen voor de deur, is het tijd om vooruit te blikken naar wat we in 2023 mogen verwachten van de verschillende wielerploegen. Aan de beurt: Movistar.

Samenstelling ploeg

Na een carrière van 21 jaar hing Alejandro Valverde (42) eind 2022 zijn fiets eindelijk aan de haak. Maar Valverde laat ook een enorme leegte na. Hij won dan wel niet veel meer, maar was toch nog erg belangrijk, zeker in zijn laatste jaar voor de degradatiestrijd. Valverde pakte zelfs nog het meeste UCI-punten in 2022 voor Movistar.

Het team in 2023 ziet er bijna helemaal identiek uit dan het team in 2022. Naast Valverde vertrok enkel Iñigo Elosegui (24) naar Kern Pharma. Met Fernando Gaviria, Ruben Guerreiro en Ivan Romeo (19) heeft Movistar wel goede renners binnen gehaald.

Pluspunten

Door het pensioen van Valverde komt alle gewicht van de ploeg nu op de schouders van Enric Mas. Hij werd al drie keer tweede in de Vuelta en probeert het dit jaar opnieuw in de Tour en de Vuelta. In de Italiaanse najaarskoersen toonde Mas zich plots ook een eendagsrenner met winst in Emilia en een tweede plaats in Lombardije.

Met Gaviria, Kanter en Aranburu heeft Movistar plots ook drie sprinters. Gavaria hoopt eindelijk zijn goede vorm weer terug te vinden en dat zal ook belangrijk zijn voor de UCI-punten. Matteo Jorgenson, Ivan Garcia Cortina, Carlos Verona en Ivan Sosa moeten voor de rest van de punten en overwinningen zorgen voor Movistar.

Minpunten

Het was in 2022 al een probleem waardoor Movistar heel wat degradatiezorgen kende en zal in 2023 ook het probleem zijn: de spoeling aan kwaliteit is erg dun.

Er kunnen nu twintig renners punten verdienen voor de UCI-ranking en dat is eingenlijk in het nadeel van de ploeg. De beste tien kunnen nog meestrijden, maar daaronder zijn er toch weinig puntenpakkers.

Als Mas plots zou uitvallen of Gavaria niet meer zijn vorm van weleer terugvindt, dan gaat het al snel erg moeilijk worden voor de Spaanse ploeg.

X-Factor

Hij rijdt weinig attractief, maar Enric Mas (28) is nu de pilaar waar echt op gerekend zal worden. De Spanjaard zou qua leeftijd op zijn best moeten zijn om eindelijk die grote overwinning of ronde op zijn naam te schrijven. Het parcours in de Vuelta, met weinig tijdritkilometers, is hem alvast gunstig gestemd.