"Alaphilippe gretig om moeilijk jaar achter zich te laten": Soudal Quick-Step maakt kern voor Challenge Mallorca bekend

Soudal Quick-Step is klaar om er in de Challenge Mallorca tegenaan te gaan. Julian Alaphilippe zal ook van de partij zijn en dat is best opvallend.

Het is voor het eerst sinds 2020 dat Alaphilippe al in januari aan zijn seizoen begint. De Fransman begint er dus vroeg aan dit jaar. Dat heeft er wellicht mee te maken dat de laatste jaren, mede door pech en valpartijen, niet helemaal waren waar op gehoopt werd. Patrick Lefevere heeft al laten verstaan dat hij prestaties verwacht van Alaphilippe dit jaar. MET 15 MAN NAAR MALLORCA De tweevoudig wereldkampioen is één van de vijftien renners die Soudal Quick-Step geselecteerd heeft voor de Challenge Mallorca. Al deze renners zullen verspreid worden over de Spaanse eendagskoersen die dit concept omvat, zoals Trofeo Calvia, Trofeo Port d’Alcudia, Trofeo Serra de Tramuntana, Trofeo Port d’Andratx en Trofeo Playa de Parma. "We kijken er natuuurlijk naar uit om Julian in actie te zien", zegt Tom Steels. "Hij heeft een moeilijk jaar gehad en is gretig om dat achter zich te laten." De andere geselecteerde renners zijn Kasper Asgreen, Andrea Bagioli, Davide Ballerini, Rémi Cavagna, Josef Cerny, Tim Declercq, Fausto Masnada, Casper Pedersen, Florian Sénéchal, Bert Van Lerberghe, Ilan Van Wilder, Mauri Vansevenant, Ethan Vernon en Louis Vervaeke.